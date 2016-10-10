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Для кого-то верность – настолько само собой разумеющееся понятие, что даже во время ссоры человека не посещают мысли об измене любимому человеку, а кто-то и в состоянии пылкой влюбленности продолжает смотреть на сторону. Есть и те, кто без всяких этических терзаний совмещает сразу два, а то и три романа.

В преддверии Дня семьи, любви и верности предлагаем вам пройти бесплатный онлайн тест от Passion.ru и узнать, умеете ли вы хранить верность. Не исключено, что результаты тестирования заставят вас задуматься о том, правильно ли вы строите любовные отношения.