Тест: сколько в вас процентов женственности?

Парадоксально, но факт: мужчины регулярно сомневаются в своей мужественности, а женщины — в женственности. И когда кто-то отмечает в вас характеристики пола, казалось бы, естественные, это звучит как комплимент. Например, «ты такая женственная» — и девушка сразу расцветает, радуется. А как вы считаете, насколько женственны вы? Пройдите наш тест, чтобы узнать, сколько в вас процентов женственности.