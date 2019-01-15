Тест: сглаз, порча или венец безбрачия — чего вы боитесь больше

Святочная неделя — странное время, когда даже скептики начинают немного верить в мистику. Или просто разрешают себе так позабавиться. Но бывает, что люди всерьез уверены, будто их «сглазили». Или винят в неурядицах личной жизни «венец безбрачия». Давайте разберемся, в чем разница между «сглазом», «порчей» и «венцом безбрачия», и выясним, чего вы боитесь на самом деле. Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.