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Известно, что нет одинаковых людей и нет одинаковых характеров. Тем не менее почти у каждого человека есть немного чувства романтики. Больше или меньше - это уже зависит от индивидуальности. Приходилось ли вам когда-нибудь взглянуть на своего супруга именно с этой точки зрения? Во всяком случае сегодня вам предоставляется такая возможность. Отвечайте на вопросы теста Passion.ru и узнайте, романтик ли ваш муж?