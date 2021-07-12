Сегодня в 09:30

Тест: пора ли вам расстаться или у вашей пары есть второй шанс?

Достаточно ли прочные ваши отношения? Если вы в последнее время все чаще задаетесь этим вопросом, то, скорее всего, в вашей паре не все так гладко, как могло бы показаться на первый взгляд. Простые вопросы нашего теста помогут вам прояснить, в каком состоянии находятся ваши отношения, стоит ли их спасать или лучше расстаться, чтобы не наломать дров и не причинить друг другу еще больше боли. Мы не ставим точный диагноз, а лишь даем диагностику вашей пары. Точные рекомендации и способы решения проблемы (если она назрела) можно получить у психолога, специализирующегося на семейных вопросах.