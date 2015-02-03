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Кто-то из нас не представляет свое существование без любовных переживаний и ищет их всю жизнь, плавно переходя из одной влюбленности в другую, а кто-то бережет свое сердце для того единственного, кто предназначен Судьбой и обязательно появится – не завтра, так через 10 лет. Есть и те, кто вообще не позволяет себе любить, считая, что это нерационально, потому партнера надо выбирать головой, а не мышцей, перекачивающей кровь.
Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы влюбчивы, а заодно и о том, как ваше отношение к этому чувству отражается на всей вашей жизни.