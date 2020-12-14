Тест: насколько хорошо вы знаете свою вторую половинку?

Зачастую бывает так, что люди много времени проводят вместе, но так и не узнают друг друга, соответственно, не могут найти общий язык и наладить отношения. Или, наоборот, вы только-только познакомились, но при этом уже настолько хорошо понимаете партнера, что можете безошибочно предугадать мысли и желания друг друга. Пройдите наш тест и узнайте, а насколько вы хорошо знаете свою вторую половинку?