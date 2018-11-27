Тест: мы угадаем, есть ли у вас тайные поклонники

Когда женщина в поиске отношений, у нее может быть несколько так называемых ухажеров — тех, кто ухаживает: зовет выпить кофе и в кино, например. Но если вы уже замужем или состоите в серьезных отношениях и не позволяете себе флиртовать и сидеть на сайтах знакомств, все равно у вас могут быть поклонники. Тайные поклонники. Те, кому вы нравитесь, и будь вы свободны, они бы приударили. Это может быть влюбленный в вас со школы сосед или новый коллега, который расстроился, увидев на пальце кольцо. Хотите узнать, сколько у вас тайных воздыхателей? Пройдите наш тест!