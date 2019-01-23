Тест: мы угадаем, сколько у вас будет детей

Дети — это чудо, и никогда нельзя заранее сколько, сколько их окажется в вашей семье: может, это будет один малыш, а может, неожиданно для себя вы станете многодетной мамой. Пройдите наш тест, чтобы узнать, сколько у вас будет детей. Возможно, результаты вас удивят и вы решите круто изменить свою жизнь и подарить возлюбленному еще одного ребенка или поймете для себя, что в материнстве нет ничего страшного, если до этого пока еще по каким-либо причинам были не готовы на столь ответственный шаг.