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Тест: мы угадаем, сколько процентов «настоящего мужчины» в вашем муже

Мужик или нет? Каждого мужчину можно оценить с этой позиции. Насколько он мужественный, сильный, мускулистый? А какие у вас критерии «настоящего мужика»? И сколько процентов этого эликсира содержится в вашем избраннике? Давайте узнаем это накануне самого мужского праздника — 23 февраля.

Фото: Vostock Photo

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