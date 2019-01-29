Тест: мы определим уровень вашей самооценки

Как вы думаете, у вас завышенная или заниженная самооценка? Иногда разобраться бывает сложно. А может, вам свойственны взлеты и падения? Сегодня вы считаете себя достойной самого лучшего, а завтра — никчемной посредственностью? Пройдите наш тест, чтобы узнать наверняка, насколько адекватно вы себя оцениваете.