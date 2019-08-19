Тест: мы определим, умеете ли вы любить по-настоящему

Наверняка вне зависимости от того, сколько раз вам разбивали сердце, вы все равно верите в то, что настоящая любовь существует и каждый может встретить свою вторую половинку. Но вот психологи уверены: чтобы краткосрочный роман оказался историей на всю жизнь со счастливым концом, вы и сами должны вкладываться эмоционально в эти отношения, не путая страсть с глубокой привязанностью. Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли вы умеете любить по-настоящему или вам никогда не приходилось испытывать это чувство.