Тест: мы определим, насколько хорошо вы разбираетесь в мужчинах

Одни дамы уверены, что мужчина должен им уступать и оплачивать счета в ресторанах вне зависимости от того, какие отношения их связывают. А вот другие снисходительно улыбаются и призываются не относиться к представителям сильного пола слишком строго, ведь фактически они ведут себя как большие дети. И пока они все спускают им с рук, эти «дети» порой выкидывают такой финт, что просто диву даешься, как такое могло прийти им в голову. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать вас знатоком мужской психологии, или вы абсолютный дилетант, только-только познающий азы мужского менталитета.