Тест: мы определим, какой вы будете свекровью

Свекровь — как много в этом слове… для каждой женщины. Выстроить отношения с матерью своего мужа бывает непросто. Лишь немногие действительно любят свою свекровь, в лучшем случае к ней испытывают нейтральное уважение, а очень часто неприязнь. Но ведь каждая свекровь когда-то была такой же, как вы, — юной особой с похожими проблемами. И почему в итоге она стала именно такой? А теперь самое интересное: как вы думаете, какой свекровью будете вы? Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.