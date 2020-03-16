Тест: мы определим, как долго продлятся ваши отношения с партнером

Очень сложно бывает порой объективно оценить со стороны то, что происходит в паре, однако ваши чувства и привязанности могут сказать больше о ваших отношениях, чем вы бы того хотели. Мы решили помочь партнерам, которые стоят на перепутье и не знают, двигаться ли им дальше или разойтись, и составили несколько простых вопросов, которые помогут определить, действительно ли вы вместе счастливы или вам правда стоит что-то изменить в своей жизни. Пройдите наш тест и узнайте о дальнейших перспективах.