Тест: мы определим, изменяет ли вам супруг или нет

По статистике супружеская неверность не является первоочередной причиной разводов. Пары нередко продолжают жить вместе после того, как один из партнеров изменил. Однако женщины часто признаются потом, что отношения в семье изменились и явно не в лучшую сторону. У вас есть основания подозревать партнера в адюльтере? Проверьте это с помощью нашего теста.