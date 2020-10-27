Тест: мы определим, чего не хватает вашей интимной жизни

По результатам разных опросов, большинство пар спустя время недовольны своей интимной жизнью. Страсть уходит, быт поглощает с головой, стереотипы вокруг темы секса крепчают. Зачастую людям не хватает разговора по душам, знания собственного тела и времени на себя любимых. Впрочем, пройдите наш тест (для пользователей 18+) и узнайте, чего не достает именно вам.