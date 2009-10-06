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Вы представляете человека, в которого влюбились, своим друзьям и близким: "У него престижный диплом, денежная работа...". Проходят годы, и обнаруживается, что вы живете не с любимым человеком, а с дипломом и кошельком. Ответив на вопросы нашего теста, вы сможете разобраться: настоящие ли у вас чувства к вашему избраннику (избраннице) или вы себя обманываете?