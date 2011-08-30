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Б ывают отношения, в которых кто-то подчиняется, а кто-то диктует условия. Иногда один - тиран, второй - мученик. В иных случаях устанавливаются равноправные отношения, учитываются цели и интересы обеих сторон. А какие отношения складываются у вас с мужчинами? Кто вы в Королевстве отношений? Раба любви или гордая и могущественная царица, восседающая на троне? Пройдите наш тест и узнайте это.