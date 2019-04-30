Тест: кто из героев фильма «Мстители» мог бы стать для вас идеальным мужем?

Каждая женщина мечтает о собственном супергерое. Среди желательных сверхспособностей — титаническое терпение к вашим сменам настроения, молниеносное угадывание желаний любимой жены и… список можно продолжать бесконечно. Даже если вы сопротивлялись до последнего, пора признать, что мода на комиксы и супергероев стала частью современной культуры. И сегодня пришла пора присмотреться к ним повнимательнее. Пройдите наш тест, чтобы узнать, кто из супергероев идеально подошел бы вам в качестве мужа.