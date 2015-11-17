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«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», – так написал когда-то великий Шекспир и, безусловно, был абсолютно прав. Мы все так или иначе играем какую-то роль: в лучшем случае ту, которую выбрали сами, в худшем – навязанную нам окружающими или обстоятельствами, а иногда мы совершенно неосознанно придумываем себе амплуа и ведем себя практически строго в его рамках.
Пройдите наш бесплатный онлайн-тест и узнайте, какую роль вы играете перед окружающими. Не исключено, что результаты тестирования подтолкнут вас к смене амплуа или помогут перестать стесняться выбранного образа.