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У нас складываются разные отношения с разными мужчинами. Влияет многое: чувства, характеры обоих партнеров, интересы, взгляды на жизнь, приобретенный ранее опыт. Однако очень важно, чтобы женщина сама понимала, что ей действительно необходимо, какие отношения подходят именно ей больше всего.
Очень трудно и совсем не нужно ломать себя, постоянно подстраиваясь под мужчину, отношения с которым вас не устраивают. Ваше счастье - в ваших руках! Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой тип отношений подходит именно вам.