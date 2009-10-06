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Если вы верите в волшебство, то первый поцелуй со своей второй половинкой перенесет вас в сказку… Но будет ли это принц на белом коне или заколдованное болотной чудовище?