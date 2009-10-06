Тест. Какой мужчина рядом с вами?
6 ОКТЯБРЯ 2009 09:50
Если вы верите в волшебство, то первый поцелуй со своей второй половинкой перенесет вас в сказку… Но будет ли это принц на белом коне или заколдованное болотной чудовище? ?
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Если вы верите в волшебство, то первый поцелуй со своей второй половинкой перенесет вас в сказку… Но будет ли это принц на белом коне или заколдованное болотной чудовище?
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!