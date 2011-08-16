Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
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   «Какой он любовник?»… Разве вы не задаете себе такой вопрос, заинтересованно глядя на нового мужчину? Вы знакомитесь, больше узнаете о нем, сближаетесь. Можете ли вы объективно уже потом оценить его умения, навыки, отношение к партнерше в сексе? Бывает, что недостаточный опыт, влюбленность не позволяют женщине это сделать. Пройдите наш тест и оцените своего мужчину как любовника.