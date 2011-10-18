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Красота женщины привлекает мужчину. Но ее сексуальность - это та вечная загадка, которая так и остается неразгаданной. Что видит в этой женщине этот мужчина? Почему он испытывает такое сильное желание? Женская сексуальность – это и поведение, и душевные и эмоциональные реакции, связанные с удовлетворением полового влечения. Сексуальность формируется в процессе жизни женщины и имеет определенную природу. Пройдите тест и определите природу своей сексуальности.