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Если вы не любите рутину в интимных отношениях и не против поэкспериментировать со своим сексуальным образом, ответьте на наши вопросы, а мы подскажем, какая роль подходит вам больше всего и как ее воплотить в жизнь.
Тест от Passion.ru даст полезные советы даже тем, кто считает, что испробовал в сексе все! Давайте разберемся, кто вы: ангел или дьявол, а может быть кто-то еще?