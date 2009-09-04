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Существует множество тестов, позволяющих измерить коэффициент интеллекта - так называемый IQ. Они широко применяются для определения не столько уровня знаний человека в конкретной области, сколько для оценки его способности усваивать, анализировать и обобщать информацию.

Давайте попробуем аналогичным образом оценить собственный сексуальный IQ и понять, в каком направлении нам надо развиваться и совершенствоваться.