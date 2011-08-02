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С ексуальная раскрепощенность - это свобода от стереотипов, запретов и ограничений в сексе. Это понимание и принятие того, что любые сексуальные действия, которые совершаются взрослыми людьми по взаимному согласию, - действия нормальные и приемлемые.

Есть ли у вас внутренние барьеры, которые не позволяют вам реализовать свои сексуальные желания? Способны ли вы обсуждать любые сексуальные проблемы, продемонстрировать мужчине свой интерес к нему, проявить инициативу? Насколько вы раскрепощены в сексе? Пройдите тест и узнайте это!