Тест: какой звездный холостяк мог бы стать для вас идеальной парой?

Вы все еще не нашли мужчину мечты или не против помечтать об идеальном избраннике? Пройдите наш тест и узнаете, какой из знаменитых, богатых, красивых и успешных мужчин подходит вам для отношений. Возможно, ваш вариант — голливудский секс-символ и бывший супруг актрисы Анджелины Джоли Брэд Питт, которому 18 декабря исполнилось 55 лет. А, может, вам бы удалось стать счастливой рядом с известным миллиардером или спортсменом.