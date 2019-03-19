Тест: какие перемены в личной жизни вас ждут этой весной

Весной хочется не столько обновить стрижку, сколько саму себя и свою жизнь. В том числе личную. Ведь это время неясных томлений — и вполне конкретных желаний. Природа пробуждается — и ваши ожидания тоже. Будь вы давно и прочно замужем или в поиске мужчины своей жизни — не важно, позитивных романтических перемен хочется всем. Пройдите наш тест, чтобы узнать, какие сюрпризы в личной жизни ждут вас этой весной.