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М ы все хотим, чтобы у нас были понимающий и заботливый супруг, воспитанные и добрые дети, счастливая и крепкая семья. Однако не всегда все бывает безоблачно в семье. Случаются споры, ссоры по разным поводам, нам приходится решать материальные, бытовые, сексуальные и иные проблемы. Сможете ли вы определить ту проблему, которая сильнее всего угрожает вашему семейному счастью? Наш тест поможет вам это сделать.