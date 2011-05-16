Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
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   Мы все хотим, чтобы у нас были понимающий и заботливый супруг, воспитанные и добрые дети, счастливая и крепкая семья. Однако не всегда все бывает безоблачно в семье. Случаются споры, ссоры по разным поводам, нам приходится решать материальные, бытовые, сексуальные и иные проблемы. Сможете ли вы определить ту проблему, которая сильнее всего угрожает вашему семейному счастью? Наш тест поможет вам это сделать.