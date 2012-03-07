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От запаха весны кружится голова, а сердце бешенно бьется – оно жаждет любви. И вот взгляд падает на некоего мужчину и начинает казаться, что вот она – любовь. Но так ли это на самом деле? Любовь ли это? А может, просто банальный гормональный всплеск, который исчезнет так же внезапно, как и возник? И отношения, которые завязались у вас с этим мужчиной, закончатся раньше, чем с тополей облетит первый пух? Пройдите наш тест, и получите ответ на этот животрепещущий вопрос.