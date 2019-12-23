Тест: идеальный союз или сплошное мучение — как на самом деле вы воспринимаете свой брак?

Психологи утверждают, что с первого взгляда на супругов, можно с долей вероятности определить уровень гармоничности и стабильности их пары. И то действительно так, ведь те союзы, в которых правят любовь и взаимопонимание обычно бывают более долговечными, в отличие от тех историй, когда никто из влюбленных не готов идти на компромиссы, чтобы сохранить отношения. Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли ваш брак является идеальным или это просто сплошное мучение (причем, не только для вас, но и для вашего партнера).