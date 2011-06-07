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В каждом человеке есть два начала: мужское (Ян) и женское (Инь)… В зависимости от различных обстоятельств мы проявляем то мужские качества, то женские. Конечно, деление это весьма условно, однако проявления Инь и Ян существуют во всем.

Женщины (Инь), как правило, более заботливы, гибки, склонны к компромиссам, они быстрее и легче приспосабливаются к изменившимся жизненным обстоятельствам. Мужчины (Ян) чаще, чем женщины, проявляют лидерские качества, они обычно более самостоятельны и независимы.

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