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В каждом человеке есть два начала: мужское (Ян) и женское (Инь)… В зависимости от различных обстоятельств мы проявляем то мужские качества, то женские. Конечно, деление это весьма условно, однако проявления Инь и Ян существуют во всем.
Женщины (Инь), как правило, более заботливы, гибки, склонны к компромиссам, они быстрее и легче приспосабливаются к изменившимся жизненным обстоятельствам. Мужчины (Ян) чаще, чем женщины, проявляют лидерские качества, они обычно более самостоятельны и независимы.
А какое начало преобладает в вас - мужское или женское? Ответьте на вопросы теста Passion.ru и определите это!