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Вам нравится проводить время вместе, вы наслаждаетесь обществом друг друга… Но не слишком ли вы много времени уделяете своему партнеру?

Может, ваша любовь настолько безгранична, что полностью лишает его свободы и личного времени? А может, наоборот: ваши отношения уже сошли на нет, и вы вместе только формально? Выяснить это поможет тест от Passion.ru.