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Если у вас сейчас роман, то вы, скорее всего, осознанно или подсознательно строите далеко идущие планы, связанные с этим молодым человеком – мысленно обустраиваете ваше с ним «гнездышко» и представляете, как будете просыпаться вместе каждое утро. Возможно, вам кажется, что как только вы со своим мужчиной поселитесь под одной крышей (официально или пока на пробу), ваши с ним отношения сразу станут лучше и крепче, войдут в новую восхитительную фазу.

Однако не все так просто. Планы и мечты – это замечательно, но есть еще и понятие совместимости, и психологическая сторона взаимоотношений. Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, готовы ли вы оба жить вместе.