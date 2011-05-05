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С частливой можно назвать ту пару, в которой сложились гармоничные, доверительные, серьезные отношения. Но что для этого необходимо? Дело ведь не только в том, какого мужчину вы встретили. Важно самой быть готовой к серьезным отношениям. Не каждая женщина намерена брать на себя ответственность, принимать своего партнера таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, совместно решать проблемы, идти на компромиссы. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, готовы ли вы к серьезным отношениям.