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Н аверное, каждая девочка мечтала когда-то о красивом свадебном платье, любящем супруге, детях. И вот девочка выросла. Как же трудно не примерять на мужчину, который рядом с вами, воображаемый свадебный костюм! И нередко мучают сомнения: «Хороша ли я для него, любит ли, готов ли на мне жениться?» Можно ли по поведению мужчины понять, готов ли он к браку с вами? Наш тест поможет вам это сделать.

Прочитайте внимательно предложенные ситуации, которые описывают отношения с мужчиной, и определите, подходят ли они к вашему случаю.