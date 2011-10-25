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Р аньше женские и мужские роли в семье были четко распределены, каждый занимался своим делом. Мужчина зарабатывал деньги, а женщина была хранительницей домашнего очага, хозяйкой, матерью.

Однако в бешеном ритме современного общества гендерные роли смешались. Никого уже не удивляет, что мужчина гуляет с коляской в парке, пока его жена руководит огромной компанией.

Теперь роли в семье зависят не от общественных устоев и понятий, а только лишь от самих супругов и их характеров.

Если же ваше видение своей роли не совпадает с тем, что вы делаете на самом деле, то это постепенно сведет на нет доверие друг к другу, увеличит число конфликтов, и, в конце концов, может разрушить семейное счастье и брак.

Если же вы в семье занимаете то положение, которое вас устраивает, это лишь укрепляет родственные связи.

Какова же ваша роль в семье? Ответьте на вопросы теста и определите это.