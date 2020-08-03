Тест: друзья, любовники или две половинки — насколько вы совместимы с партнером?
Вне зависимости от того, как долго длятся ваши отношения, наверняка вас тоже иногда посещает мысль, настолько ли вы идеальны или есть кто-то другой, кто больше бы подошел вам в качестве партнера? Рекомендуем не накручивать себя раньше времени, а ответить на вопросы нашего теста и узнать ответ — действительно ли вы являетесь идеальной парой или вам было бы лучше никогда не встречаться и не начинать отношения.
Фото: Pexels.com
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