Стиль свадьбы не должен противоречить стилю вашей жизни. Хотите, мы угадаем, каким было (или будет) ваше бракосочетание?

Герои фильма «Праздничный переполох» хотели провести свою свадьбу в замке XVII века: могли себе позволить. Но весь фильм вам вместе с женихом и невестой придется сомневаться в правильности этого решения. Хорошая свадьба не обязана быть пышной и пафосной. Еда и костюмы совсем не главное в этом мероприятии.

Хотите, мы угадаем стиль вашей свадьбы? Это как игра в ассоциации: на каждом слайде выбирайте, что вам больше нравится.