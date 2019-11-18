Тест: циничный скептик или неисправимый романтик — кто вы в отношениях?

Пока легкомысленные романтики грезят о великом чувстве и мечтают, чтобы их история любви напоминала красивые сюжеты из фильмов о любви, скептики (или реалисты) больше сил и времени тратят на воплощение заветных желаний своих вторых половинок. При том они искренне не понимают, зачем все эти «ванильные» проявления чувств, если можно не словами, а делом доказать свое отношение к предмету страсти. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, а какая роль в отношениях досталась именно вам?