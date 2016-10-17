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В ряд ли найдется женщина, которая ничего не ждет от мужчин. Мы можем сколько угодно говорить, что ожидания способны помешать отношениям, привести к разочарованиям, конфликтам, но отказаться от них необычайно трудно. Кому-то нужны понимание и любовь, а кому-то – решение собственных материально-финансовых проблем. А чего вы ждете от мужчины? Пройдите наш тест и определите это!