|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Вряд ли найдется женщина, которая ничего не ждет от мужчин. Мы можем сколько угодно говорить, что ожидания способны помешать отношениям, привести к разочарованиям, конфликтам, но отказаться от них необычайно трудно. Кому-то нужны понимание и любовь, а кому-то – решение собственных материально-финансовых проблем. А чего вы ждете от мужчины? Пройдите наш тест и определите это!