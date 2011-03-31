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С пециально к 1 апреля Passion.ru подготовил подборку самых странных, смешных и даже страшных способов контрацепции. Некоторые из них действительно когда-то использовались, а некоторые были нами придуманы. Предлагаем вам сыграть в «правду или вымысел» и угадать, какие из представленных ниже методов контрацепции настоящие, а какие мы выдумали.

Внимание! Мы настоятельно не рекомендуем пробовать приведенные ниже способы, так как большинство из них не только неэффективны, но и опасны для вашего здоровья!