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Рождение ребенка – серьезный шаг. Но отношение к нему у всех разное. Кто-то действительно готов. Кто-то готов, но боится. Кому-то еще по-настоящему рано, а некоторые торопят жизнь, боясь не успеть родить и выйти замуж.

В идеале беременность всегда планируется. И рассматривать нужно не только материальную возможность содержать ребенка (а именно она часто выходит на первый план), но и несколько других факторов. Но как же правильно рассчитать оптимальный возраст для родов, если идеальное состояние здоровья приходится на возраст, когда нет ни желания, ни возможности нести за что-то ответственность? А когда в своей полноте появляются последние, уменьшается здоровье, возрастают риски заболеваний. В это время меняются отношения, наши интересы, жизненная ситуация. И, кажется, что совместить все эти факторы для того, чтобы без проблем родить и воспитать малыша, нельзя.

А мы говорим – можно! Пройдите тест и узнайте, насколько гармонична сейчас ваша жизнь, и когда для вас наступит идеальный возраст для рождения ребенка.