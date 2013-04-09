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Вы замечали, что, бывает, красиво оденешься, накрасишься, приведешь волосы в порядок, отправишься гулять, надев маску хищницы на охоте – никто даже не взглянет на тебя. А если бежишь, куда-то опаздываешь, вся в мыле, волосы развеваются, в глазах читается «Только бы успеть!», так сразу какой-нибудь приятный молодой человек предложит познакомиться. Такие случаи имеют место, и подобное поведение мужчин обоснованно.

Все дело в нашей естественной, природной сексуальности, именно на нее реагируют мужчины. А вот искусственное поведение, взгляд хищницы мужчин пугают. Хотите узнать уровень вашей природной сексуальности? Тогда пройдите наш тест.