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Порой мы встаём с постели и чувствуем, что даже после восьмичасового сна нам не хватает жизненной энергии. Она будто просачивается сквозь пальцы, лишая нас лёгкости и вкуса жизни, желания быть активными и наслаждаться жизнью. Passion.ru поможет вам выяснить, куда ускользает ваша жизненная энергия и как ее вернуть.