Куда уходит ваша энергия?
23 ФЕВРАЛЯ 2017 12:47
Усталость, апатия, скука – всё это нежеланные спутники на нашем пути, но они знакомы каждому. Этот тест поможет вам разобраться, куда стоит перенаправить поток внутренней энергии, чтобы стать счастливей, и откуда можно черпать силы для новых свершений.
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Порой мы встаём с постели и чувствуем, что даже после восьмичасового сна нам не хватает жизненной энергии. Она будто просачивается сквозь пальцы, лишая нас лёгкости и вкуса жизни, желания быть активными и наслаждаться жизнью. Passion.ru поможет вам выяснить, куда ускользает ваша жизненная энергия и как ее вернуть.
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