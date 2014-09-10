Какой способ расставания для вас самый безболезненный?
10 СЕНТЯБРЯ 2014 11:36
Иногда разорвать сошедшие на нет отношения бывает сложнее, чем наладить контакт. Какой способ поможет вам и вашему партнеру легче перенести расставание, вы узнаете из этого теста.
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Стоит ли сказать ему правду или лучше молча собрать свои вещи и уйти? Поддерживать ли связь после разрыва? Позволить ли общаться с детьми? Прекращение длительных отношений вызывает много вопросов, ответить на которые вам поможет тест от Passion.ru.
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