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У каждой из нас есть свои пристрастия, мы периодически выбираем один и тот же типаж мужчин, и даже если они совершенно непохожи внешне, их обязательно что-то объединяет. Это может быть и тембр голоса, и поворот головы, и манера поведения. Мужчины тоже подсознательно «западают» на один и тот же тип женщин.

Пройдите наш тест и узнайте, каким мужчинам нравитесь именно вы. И тогда, возможно, вам будет проще устроить свою личную жизнь или понять того, кого вы любите. Только помните, что тест – это статистика и психология, но из всех правил бывают исключения.