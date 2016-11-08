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Взаимоотношения в семье во многом зависят от женщины – от ее мудрости, заботы, умения вовремя польстить, простить и понять. Недаром Сократ говорил: «Попадется хорошая жена – станешь счастливым. Плохая – станешь философом». Есть и другой вариант: «Если попадется хорошая жена, то будешь счастлив при жизни, если плохая, то на небесах».

Пройдите наш тест и узнайте, какая вы жена и насколько повезло вашему супругу. Возможно, результаты тестирования помогут вам гармонизировать отношения с мужем, либо вы лишний раз убедитесь, что двигаетесь в верном направлении.